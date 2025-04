Descalifican a esgrimista que se negó a competir contra rival trans en Estados Unidos - Chilevisión

Stephanie Turner, representante de Filadelfia, se arrodilló frente a su rival y fue descalificada de un torneo que se disputa en Maryland. El momento dio la vuelta al mundo.

La decisión de la Asociación de Esgrima de Estados Unidos de descalificar a una deportista por negarse a competir contra su rival transgénero, ha causado una polémica que ha dado vuelta el mundo.

La situación ocurrió durante el torneo Cherry Blossom de la Universidad de Maryland, cuando Stephanie Turner, esgrimista representante de Filadelfia, declinó participar de un combate.

VER MÁS SOBRE INTERNACIONAL

Frente a ella se encontraba Redmond Sullivan, su contrincante en un duelo válido por la fase de grupos, pero quien previamente había participado en competiciones masculinas de la disciplina.

Turner se arrodilló sobre el tatami para rehusarse a participar, lo que gatilló que el árbitro le mostrara la tarjeta negra, descalificándola automáticamente del torneo.

En conversación con Fox News Digital, la atleta descalificada reveló cómo fue el momento en que decidió hacer esta manifestación, sabiendo que su rival es una competidora trans.

"En ese momento me arrodillé. Redmond tenía la impresión de que yo iba a empezar a hacer esgrima. Así que cuando me arrodillé, miré al árbitro y le dije: 'Lo siento, no puedo hacer esto. Soy una mujer y él un hombre, y esto es un torneo femenino. No esgrimiré a este individuo'", declaró.

A través de un comunicado, la Asociación de Esgrima de Estados (USA Fencing) defendió la determinación del juez y apuntó que la descalificación se ajusta a las reglas.

"Fue el resultado directo de su decisión de no enfrentar a un oponente elegible", zanjaron, desachando de paso la tesis de que la eliminación de Turner del campeonato estuviera "relacionada a una declaración personal".