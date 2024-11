Maly Jorquiera reveló fecha clave en que se enteró del engaño de su esposo Sergio Freire - Chilevisión

Durante su show en Comedy Restobar, la humorista confesó inéditos detalles de su relación con el comediante, aprovechando de lanzar varios dardos a quien fue su pareja durante 10 años.

Este sábado, Maly Jorquiera reveló cuándo se habría enterado del escándalo de infidelidad de su esposo, Sergio Freire, con quien compartió más de 10 años de relación.

Cabe recordar, que la humorista se presentó en el conocido restobar Comedy, en la comuna de Providencia, donde confesó inéditos detalles del difícil momento que está viviendo.

Maly reveló cuándo se enteró de la infidelidad de Sergio Freire

En una rutina que incluyó chistes hacia las “cornudas” y ácidas indirectas a su esposo, Jorquiera confesó que se enteró de que le eran infiel días antes de que fuera publicado por la prensa.

“No tengo tanta mala cuea, por último no fui vocal”, comenzó la comediante, haciendo énfasis en que las Elecciones Municipales y Regionales 2024 la habrían tomado por sorpresa en medio de un duro momento emocional.

En esta línea, reveló que ya le habían contado sobre el engaño de Freire antes del fin de semana electoral del pasado 26 y 27 de octubre: “Me pilló gorreada y chata con los políticos”, bromeó.

Por esta razón, la actriz confesó que decidió votar nulo y utilizar sus papeletas para dejar un ácido mensaje a la política: “Hice algo súper ordinario, dibujé un p...”.

“Es primera vez que lo hago yo creo en mi país, pero no hablemos de eso”, confesó Jorquiera entre las risas del público.

Asimismo, antes de concluir su rutina, se dirigió directamente a las mujeres que están pasando por una traición similar: “Si les duele, no es ahí. Si les hacen daño, no es ahí. Es lo mismo que tenemos que decirles a nuestros hijos: No tienes que pertenecer donde no te quieran; siempre hay un lugar donde nos van a querer”.