Los ácidos chistes de Maly Jorquiera que sacaron carcajadas tras infidelidad de Freire - Chilevisión

Tras un cómico show de stand up, Maly Jorquiera salió victoriosa en su primera aparición en público tras la noticia de que Sergio Freire le había sido infiel en más de una ocasión.

Con chistes hacia las "cornudas" y con ácidas indirectas a su esposo, la comediante hizo reír mientras desahogaba las emociones que le han generado su separación a solo un par de meses de haberse casado.

Con una presentación en que dejó claro que estaba "en su mejor momento" y enfrentando al público que la fue a ver por su polémica separación, Maly le dio a los oyentes lo que ellos querían: una rutina con indirectas a Sergio Freire.

"Me casé embalada después de 20 años de relación, ¡era obvio! A mí me pasa todo al revés de la gente, porque me voy a casar y mis amigas se separan, ¡era una señal divina, conch...!", proclamó riéndose, mientras preguntaba "dónde están las cornudas" del público.

Así mismo, indicó que Freire no estaba en todos sus cabales. "No dejen de creer en el amor si es una hue... de terapia, este hue... está loco, está ciego, no vio esta finesa", comentó entre risas, mientras agregaba: "duré menos que Britney Spears".

Haciendo referencia a los futbolistas chilenos, lanzó sin descaro: "¿Saben cuál fue la última pregunta que me hizo este hue...? Fue para la Copa América, '¿cuándo juega Chile?'".

"A mí no me gusta el fútbol chileno porque son todos gorreros, asesinos o curaos; cómo no me di cuenta de quienes estaban siendo sus ídolos".