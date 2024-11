Maly Jorquiera abre show con guiño a polémica infidelidad de Sergio Freire - Chilevisión

Riéndose de sí misma, la comediante aprovechó de actualizar cómo se encuentra tras enterarse de que su marido le era infiel.

Este sábado Maly Jorquiera arrasó en su presentación desde el Comedy Restobar, en un show que no estuvo exento de indirectas hacia su esposo, Sergio Freire, y las infidelidades que se acaban de destapar.

Con buen ánimo, la comediante se subió al escenario junto a su compañera Moyita, acallando cuando indicio de que el show se cancelaría ante el difícil momento que está viviendo.

Maly Jorquiera llega a su show con indirectas a Sergio Freire

Apenas se subieron al escenario y preguntaron cómo estaba el público, Maly y Moyita corearon: "Nosotras también, estamos la raja, mejor momento, amiga".

Jugándole una broma a su compañera, de que se veía igual a la última vez que habían compartido escenario, Jorquiera exclamó: "No estamos igual, estamos mejor".

"¿Sabes qué? Vamos a estar bien, estamos sanas, sin ataos en la casa, nada, la vida nos sonríe", agregó gritando con entusiasmo Maly, pese a haberse recién enterado de que su marido le era infiel.

Riéndose de la situación, las comediantes pusieron en duda la verdadera intención de su público presente. "No creo que (hayan venido) por el chisme, no (...) la gente no es copuchenta", comentaron, agregando que tras la polémica vendieron rápidamente más de 100 entradas para este evento.

"Muchas gracias por seguir el arte y la comedia nacional", cerró Maly su introducción para dar comienzo a la rutina de stand up que tenían preparada.

