“Yo duermo tranquila”: El round entre Patricia Politzer y Natalia Valdebenito por conflicto árabe-israelí - Chilevisión

La periodista y la comediante se enfrascaron en un duro intercambio en X, el que se extendió por varios mensajes.

La periodista Patricia Politzer y la comediante Natalia Valdebenito tuvieron un duro intercambio en redes sociales este fin de semana acerca de la Guerra de Gaza.

El domingo, a través de X, la exconstituyente difundió su columna en la que analiza los pormenores de la candidatura presidencial de la exministra del Interior, Carolina Tohá.

Sin embargo, esa discusión pasó a segundo plano. Es que, entre las múltiples reacciones que generó el escrito, hubo una que destacó y llamó la atención por sobre las demás: la de la comediante y actriz Natalia Valdebenito.

"Antes te leía. La masacre en Gaza no me deja hacerlo ahora", escribió Valdebenito, haciendo referencia a la postura que tomó Politzer sobre uno de los conflicto geopolíticos más importantes de la actualidad.

El intercambio continuó y fue turno de la periodista de rebatirle el último mensaje: "Admiro tu trabajo y lamento tu comentario. No tengo responsabilidad alguna de esta guerra", declaró.

Es más, luego ella misma afirmó que ella apoya la idea de que Palestina e Israel coexistan, incluso "desde mucho antes de la barbarie del 7 de octubre", para luego deslizar una crítica: "Tu censura a mi trabajo es un acto antisemita".

Tras eso, Valdebenito respondió y aclaró: "No te censuro. Menos yo. ¿Quién soy yo? Nadie en este juego. Elijo no leerte porque me duele la ceguera tuya y la del mundo. Niños muertos todos los días. TODOS LOS DÍAS. No se puede dormir bien pensando en que esto significa decencia y justicia. ¿Antisemita? No. Qué pobre análisis".

Inmediatamente después, la constituyente volvió a tildar de "antisemita" a la humorista y añadió que "presumes que por el solo hecho de ser judía ese horror me duele menos que a ti. Eso es antisemitismo. Intuyo que he pasado más noches en vela por esta tragedia que tú".

"A mi no me importa que seas judía. PRECARIO ANÁLISIS viniendo de una mujer que en algún momento admiramos por su elocuencia e inteligencia. Insisto, NADA ME IMPORTA QUE SEAS JUDÍA", contestó Valdebenito.

Finalmente, ella misma zanjó la discusión con un nuevo tuit: "Deja esa credencial de lado si quieres hablar de humanidad. Intuyes mal. Yo duermo tranquila. Hoy también trabajo. Te dejo. Esta conversación es inerte, así como Netanyahu y su ejército de asesinos. Chao".