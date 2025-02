Natalia Valdebenito cargó contra Gonzalo Valenzuela y su defensa a Roberto Farías: “Por lo que sé...” - Chilevisión

La comediante no dudó en involucrarse en la polémica por los dichos de Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche. Además, entregó su apoyo a las palabras de Paola Lattus.

La polémica por la defensa de Gonzalo Valenzuela a Roberto Farías en los Premios Caleuche sigue al rojo vivo, y ahora Natalia Valdebenito se lanzó contra el actor y apoyó a Paola Lattus.

Tras conocerse la dura publicación de Lattus en que trató de "encubridor" al actor chileno, la comediante respaldó a la intérprete en sus redes sociales.

¿Qué dijo Natalia Valdebenito de la polémica de Gonzalo Valenzuela?

A través de un tweet en X (Twitter), la personalidad entregó su opinión de la funa en contra de Roberto Farías en el año 2018, lo que desató toda la polémica en la útlima ceremonia de los Premios Caleuche.

"Me sumo: NO SOY TU COLEGA. Y por lo que sé, y seguro sé más, Paola no habla de la denuncia contra de Farías. Habla de las malas prácticas constantes y conocidas que él y sus amigos defienden", criticó Natalia Valdebenito.

Enseguida, finalizó el comentario con un "Infórmense. Se van a llevar más de una sorpresa".

Cabe recordar que Paola Lattus también ocupó la misma frase en contra de Gonzalo Valenzuela, al afirmar ella "no es su colega".