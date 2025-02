“Encubridor”: Actriz Paola Lattus en picada contra Gonzalo Valenzuela por Caso Roberto Farías - Chilevisión

La compañera de Catalina Bianchi, a quien apoyó públicamente desde la denuncia en el 2018, envió un duro mensaje en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, la actriz chilena Paola Lattus, alzó la voz contra el discurso de Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche, en donde se refirió a la funa contra Roberto Farías.

Bajo este contexto, la compañera de Catalina Bianchi recordó detalles de la denuncia interpuesta en el 2018, en la cual se acusó a Farías de intento de violación y acoso sexual.

¿Qué dijo Paola Lattus contra Gonzalo Valenzuela?

"Yo no soy tu colega, yo no tengo vergüenza. No tengo vergüenza de defender a mi compañera del aquel que la manoseó", partió diciendo Paola en sus historias de Instagram, aludiendo al caso de Bianchi, el cual apoyó públicamente en aquel entonces.

En este sentido, agregó: "De aquel que dice que estaba curado y pidió perdón al otro día si se había pasado. Del que nunca reparó nada del daño que cometió".

"Encubridor", cerró Lattus en relación con los dichos de Valenzuela, quien apuntó a que "veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo y muy contentas como si nada hubiese pasado".

