¿Por Roberto Farías? El llamado de Red de Actrices Chilenas en la previa de los Premios Caleuche - Chilevisión

Tres semanas antes de la premiación, el gremio de actrices chilenas publicó un potente mensaje llamando a no votar por "abusadores". "Premiar a abusadores también es ser cómplice", escribieron.

La Red de Actrices de Chile (RACH) emitió un mensaje a sólo tres semanas del polémico descargo de Gonzalo Valenzuela, quien irrumpió en el escenario de Premios Caleuche para recordar una "funa" contra Roberto Farías.

Valenzuela pidió el micrófono para dar su apoyo al intérprete tras ganar la categoría Mejor Actor de Soporte en Teleseries y deslizó una crítica hacia algunas de sus colegas: "Hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro y no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente".

Según el actor, en esa ocasión recibieron "amenazas de parte de actrices de quemar el teatro (Mori), contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir".

"Sólo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo y muy contentas como si nada hubiese pasado", arremetió.

¿Qué dijo la Red de Actrices de Chile?

Luego del tenso momento en la premiación, usuarios reflotaron una publicación de la Red de Actrices de Chile y tendría relación con la nominación de Roberto Farías a Premios Caleuche 2025.

En ese contexto, el gremio -que apoyó la acusación contra Farías en 2018- publicó un mensaje con fondo morado y letras blancas.

"No votaremos por abusadores. No celebraremos sus premios. No seremos cómplices. ¡No más revictimización!", decía la imagen viralizada en sus redes sociales.

Asimismo, agregaron la frase "premiar a abusadores también es ser cómplice de la violencia y la victimización".

Si bien no mencionan directamente a Farías ni al evento, en el posteo en Instagram agregaron como ubicación a Premios Caleuche y en la bandeja de comentarios algunos usuarios aseguraban que se trató de un mensaje indirecto por el actor.