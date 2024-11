“Es muy heavy todo”: Maly Jorquiera abordó infidelidad de Sergio Freire en pleno show de stand up - Chilevisión

La comediante se presentó este sábado con su show de stand up y aprovechó de lanzar varios dardos contra Sergio Freire. "Estoy vendiendo una colección de Los Simpson", dijo la rutina.

Maly Jorquiera se presentó este sábado con su show de stand up comedy, pese al revuelo por la supuesta infidelidad de su esposo, el comediante Sergio Freire.

Jorquiera actuó frente al público en el conocido restobar Comedy, en la comuna de Providencia, donde hizo guiños a la polémica en reiteradas ocasiones.

"Somos adultos, somos responsables de nuestras decisiones, aunque sean correctas o incorrectas tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos", dijo en una parte del espectáculo.

Luego, agregó que "si les duele, no es ahí. Si les hacen daño, no es ahí. Es lo mismo que le tenemos que decirles a nuestros hijos: No tienes que pertenecer donde no te quieran, siempre hay un lugar donde nos van a querer".

"A mí una vez me patearon por dramática, ¿dramática yo?", lanzó después junto a una risa irónica.

"Estoy vendiendo una colección de Los Simpson"

En su particular estilo de humor, Maly desató carcajadas del público tras dar un aviso de que está "vendiendo una colección de Los Simpson", haciendo alusión a la conocida colección de Freire.

"Lo peor de todo que yo antes cantaba canciones románticas y me cargaba Shakira (...) y me uní al club, conch...", dijo la actriz.

Asimismo, señaló que "es muy heavy todo lo que me ha pasado, lo que ha pasado en mi familia. Estamos muy consternados, pero con mucha fe en seguir adelante pase lo que pase".

"¡Dónde están las cornudas!", dijo posteriormente, indicando que en estos momentos se encontraría soltera.

"Me casé embalada después de 20 años de relación, ¡era obvio! A mí me pasa todo al revés de la gente, porque me voy a casar y mis amigas se separan, ¡era una señal divina, conch...!", agregó.