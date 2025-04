VIDEO | Sin neumáticos ni volante: Así quedó el auto de Oriana Marzoli tras sufrir impresionante robo - Chilevisión

La influencer compartió en sus redes sociales registros de cómo quedó su vehículo tras sufrir un robo en Madrid.

Oriana Marzoli sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar cómo quedó su automóvil tras un impresionante robo que sufrió este lunes en Madrid, España.

La influencer utilizó su Instagram para subir registros de su camioneta, visiblemente dañada, y ahondar en la situación que la afectó mientras estaba durmiendo en su departamento.

"Me he despertado para vivir una auténtica pesadilla. Esto no me había pasado NUNCA. Nos han robado a varios vecinos las ruedas y volantes de los coches. Han girado las cámaras, roto ventanillas. ¡Estoy en shock!", escribió en un primer posteo, junto con el video del vehículo.

Las imágenes muestran a su automóvil sin neumáticos, sin volante y con varios vidrios rotos, escena que se repite en el estacionamiento que comparte con otros residentes en su domicilio.

Precisamente, luego ella profundizó y explicó que se enteró de la sustracción gracias a un vecino: "Nos cuenta que ha ido a trabajar y que no encuentra el coche (...) que era el que estaba aparcado al lado del nuestro".

De inmediato, Marzoli añade: "Y nos dice que a nuestro coche le faltan cuatro ruedas. Es decir, en un garaje, con bajada honda, con cámaras. Impresionante. Llegamos y no solo faltaban cuatro ruedes sino que también el volante".

La chica reality lamentó la situación porque la perjudicó con miras a una reunión que tuvo la misma mañana en que se enteró del robo: "Tuve que llegar tarde, ha tenido que venir la Guardia Civil".

Y no solo eso, sino que también reconoció el temor que le genera pensar en el hipotético escenario de verse cara a cara con los delincuentes: "¿Qué pasa? ¿Te disparan? ¿Te matan? ¿Qué pasa exactamente?", se preguntó.

