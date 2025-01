Oriana Marzoli tomó drástica decisión y se sometió a particular procedimiento estético - Chilevisión

La influencer española anunció en redes sociales que tomó la radical decisión de eliminarse alguno de sus tatuajes.

Oriana Marzoli anunció, a través de su cuenta de Instagram, que tomó la decisión de eliminar algunos de sus tatuajes.

“Ha llegado el día, hoy voy a quitarme uno o varios tatuajes, no os quiero hacer spoilers, se los enseñaré en mis próximas historias”, contó la influencer.

Oriana Marzoli se borra sus tatuajes

“Me da pena obviamente porque fue una etapa bonita de mi vida y también me da pena sobre todo por los fans y seguidores que se los hicieron idénticos. Pero siento que en esta nueva etapa más madura no me representa nada”, señaló en otra historia.

“Si me hacen sentir incómoda, mejor quitarlos y menos mal existen estas máquinas que lo quitan en varias sesiones”, agregó.

Posteriormente, la española asistió a una clínica, donde se eliminó tres tatuajes en su brazo izquierdo, siendo uno de ellos su conocido tatuaje de corazón.

“Ya está hecho, a mí también me da muchísima pena y creo que era supericónico, pero es que ya no va bien, o sea, no puedo tener 32 años y seguir llevándolo”, contestó la chica reality.

