“Estaba chorreando sangre”: Vivian Inostroza sufrió grave accidente en escape room - Chilevisión

Vivian Inostroza estaba celebrando un cumpleaños en un scape room cuando sufrió un grave accidente. Según explicó su madre, la menor no fue asistida y casi pierde la vista. Fue sometida a reconstrucción facial infantil.

Este viernes, Giulia Inostroza denunció a través de sus redes sociales a un local de escape room donde su hermana Vivian, de 12 años, sufrió un accidente que estuvo a punto de dejarla ciega.

Se trata de una gran franquicia donde Vivian se encontraba celebrando un cumpleaños. Ahí tuvo un accidente donde, según el relato de su madre, no se prestaron los primeros auxilios y la niña tuvo que recibir una reconstrucción facial infantil.

"Lo único que hizo fue ponerle confort"

Se trata de la cadena Escapology, lugar donde Vivian se cayó y se golpeó la cara contra el marco de metal de una de las puertas. Según explicó Vivián Barros, madre de la niña, el lugar no contaba con enfermería ni personal capacitado en caso de accidentes.

"La mamá que estaba a cargo de los niños en el cumpleaños le preguntó si había primeros auxilio, que qué podían hacer y hablaron que no había, que no podían hacer nada y que tenía que llamar la mamá", señaló Barros en conversación con La Cuarta.

En esa misma línea, Barros aseguró que los niños siguieron jugando a pesar del accidente y que luego se acercó a ellas una persona que dijo tener experiencia en primeros auxilios "pero lo único que hizo fue ponerle confort".

Vivián se acercó al encargado de local quien habría reiterado que no se le podía prestar primeros auxilios (...) En eso yo pedí para ver las cámaras, me dice que no tenía las imágenes", explicó.

Según su relato, la empresa se negó a pagar los gastos médicos hasta contar con la autorización del dueño y se contactaron 18 horas más tarde mediante el sobrino de Barros, a quien le pidió que pusiera una denuncia en Carabineros mientras ella llevaba a su hija a una clínica.

Finalmente, Vivian sufrió secuelas importantes tanto a nivel físico como mental debido a la magnitud de la cicatriz y los cambios de vida que tendrá que efectuar, dado que practicaba voleibol tres veces por semana y ahora no puede hacerlo hasta nuevo aviso.

