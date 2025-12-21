No era lo que esperaba: Eduardo Fuentes recordó insólito regalo que recibió en amigo secreto - Chilevisión

El animador contó en un podcast la insólita y vergonzosa anécdota que vivió en su trabajo, cuando recibió un rollo de confort y una película pornográfica pirata en plena celebración laboral.

Eduardo Fuentes sorprendió al relatar una anécdota durante una celebración de un amigo secreto en su lugar de trabajo.

El periodista contó en el podcast que comparte con María Luisa Godoy sobre un desafortunado regalo que recibió en esta tradicional celebración.

"¿Quién regaló esto?"

"Trabajábamos todos en el programa para que hagamos la fiesta del amigo secreto, y dio la casualidad que yo le tuve que regalar al mismo que me iba a regalar a mí, coincidencia", comenzó relatando el animador.

En esa línea, el comunicador aseguró que "a mí me tocó un periodista y le regalé un libro que estaba muy por sobre el valor, ese libro valía más, pero daba lo mismo, yo lo podía hacer y consideraba que era un buen regalo para este periodista, que había sido además ayudante mío en la universidad, le tenía cariño".

"Entonces lo recoge y todos ´qué buen libro´, ya sigue avanzando y dicen ´para Eduardo´. Lo abro, era como una bolsa y lo primero que veo que sale, un rollo de confort, y miro adentro, venía un sobre con una película pirata porno", reveló Fuentes.

"Y todos pensando ´¿qué onda?´ y la productora dice ´¿quién regaló esto?´. Todos callados y de pronto sale y dice ´yo´. Ese silencio incómodo, yo creo que se sintió mal", continuó.

Eduardo finalizó indicando que "traté de prestarle un poco de ropa, pero fue super incómodo, después me pidió disculpas y me dijo ´yo pensé que los regalos eran un poco más en huev... Me desubiqué, tú me regalaste además este libro que yo lo quería".