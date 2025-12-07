Eduardo Fuentes reveló “codazos” entre animadores en la Teletón 2025: “Ensalada de egos” - Chilevisión

El animador sorprendió al contar en el podcast que comparte con María Luisa Godoy que vio a algunos colegas darse codazos durante la lectura de un cómputo.

María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes revelaron en el más reciente episodio de su podcast “Mari con Edu” una serie de situaciones inéditas ocurridas durante la última Teletón.

Entre ellas, Eduardo sorprendió al contar que presenció cómo algunos animadores se dieron codazos en el instante en que se iba a leer uno de los cómputos. "Imagínense la ensalada de egos"

"¿Hubo codazos? Sí, hubo codazos", comenzó indicando el periodista, a lo que Godoy le respondió: "Cuéntate uno, yo no vi ninguno".

"Yo vi, cuando dan el cómputo, fíjense no más... Con la Mari nos ponemos como al costado, pero siempre hay una pequeña disputa por estar cerca de Don Francisco", aseguró el comunicador entre risas.

En esa línea, Fuentes reveló que "siempre se da una cosita, pero no, no hubo pelea y hay un buen ambiente. Es la instancia que estamos todos ahí reunidos, imagínense la ensalada de egos que significa eso, pero se logra dominar la situación y estar en buenos términos".

"Todos entendemos que algo superior a todos nuestros egos que es la Teletón", finalizó Eduardo.