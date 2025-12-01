María José Quintanilla terminó llorando tras ovación en Teletón: “El corazón se me salía del pecho” - Chilevisión

La cantante hizo vibrar al público en el cierre del evento solidario, donde las personas de manera espontánea comenzaron a pedir que sea convocada para el Festival de Viña del Mar.

María José Quintanilla vivió un emotivo momento en el cierre de la Teletón 2025, luego que el público pidiera a gritos su presencia en el Festival de Viña del Mar.

A través de Instagram, la cantante chilena reaccionó al cariño espontáneo que recibió en el Estadio Nacional.

"Sentía que el corazón se me salía del pecho, que debía conectar con mi respiración para sentir y recordar siempre ese momento de pura conexión", partió diciendo.

Luego, la artista expresó: "Sentí orgullo, una palabra que me dio temor por mucho tiempo y que este año se volvió fundamental para crecer".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Este año aprendí a sentirme orgullosa de mis logros, a celebrarme, a mirarme con amor bonito y todo cambió", agregó.

"También, y tan importante, quedó de manifiesto que cuando nos juntamos con amor, cariño y fe, todo es posible!", cerró.

Quintanilla acompañó la publicación con fotografías de su presentación y otras bajo el escenario, donde aparece visiblemente emocionada tras la ovación.

Las reacciones por ovación a María José Quintanilla

El post de la exRojo se llenó de comentarios de fanáticos y figuras del espectáculos que, al igual que el público, también piden su regreso a la Quinta Vergara.

"Una bomba! Tan merecida tu ovación. Eres espectacular", dijo Diana Bolocco. "Amiga te coreamos a los gritos en el backstage. Impresionante!", señaló Millaray Viera.

En tanto, Daniela Castro, participante de Fiebre de Baile, señaló: "Es un orgullo haber trabajo contigo y verte ahora así. Eres la única o de las pocas artistas chilenas jóvenes que da show de calidad en todo sentido. Te mereces esto y más".

Mira la publicación acá: