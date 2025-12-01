 María José Quintanilla terminó llorando tras ovación en Teletón: “El corazón se me salía del pecho” - Chilevisión
Minuto a minuto
Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes “Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi Funcionario municipal acusado de chocar ebrio se dio a la fuga y se pasó una luz roja Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/12/2025 10:53

María José Quintanilla terminó llorando tras ovación en Teletón: “El corazón se me salía del pecho”

La cantante hizo vibrar al público en el cierre del evento solidario, donde las personas de manera espontánea comenzaron a pedir que sea convocada para el Festival de Viña del Mar.

Publicado por CHV Noticias

María José Quintanilla vivió un emotivo momento en el cierre de la Teletón 2025, luego que el público pidiera a gritos su presencia en el Festival de Viña del Mar.

A través de Instagram, la cantante chilena reaccionó al cariño espontáneo que recibió en el Estadio Nacional.

"Sentía que el corazón se me salía del pecho, que debía conectar con mi respiración para sentir y recordar siempre ese momento de pura conexión", partió diciendo.

Luego, la artista expresó: "Sentí orgullo, una palabra que me dio temor por mucho tiempo y que este año se volvió fundamental para crecer".

"Este año aprendí a sentirme orgullosa de mis logros, a celebrarme, a mirarme con amor bonito y todo cambió", agregó.

"También, y tan importante, quedó de manifiesto que cuando nos juntamos con amor, cariño y fe, todo es posible!", cerró.

Quintanilla acompañó la publicación con fotografías de su presentación y otras bajo el escenario, donde aparece visiblemente emocionada tras la ovación.

Las reacciones por ovación a María José Quintanilla

El post de la exRojo se llenó de comentarios de fanáticos y figuras del espectáculos que, al igual que el público, también piden su regreso a la Quinta Vergara.

"Una bomba! Tan merecida tu ovación. Eres espectacular", dijo Diana Bolocco. "Amiga te coreamos a los gritos en el backstage. Impresionante!", señaló Millaray Viera.

En tanto, Daniela Castro, participante de Fiebre de Baile, señaló: "Es un orgullo haber trabajo contigo y verte ahora así. Eres la única o de las pocas artistas chilenas jóvenes que da show de calidad en todo sentido. Te mereces esto y más".

Mira la publicación acá:

Publicidad

Destacamos

Lo último

Lo más visto

Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

01/12/2025

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana.

01/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

01/12/2025

Fueron casi 20 disparos: Un muerto y un herido dejó una balacera en Lo Espejo

Se investiga ajuste de cuentas, donde la persona lesionada sería un vecino que no tendría nada que ver en el asunto.

01/12/2025