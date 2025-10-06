Cumplió 17 años: La hija de Millaray Viera sorprendió con su gran parecido a su mamá - Chilevisión

A través de Instagram, la animadora y el músico dedicaron emotivas palabras para la adolescente. "Felices 17 al amor de esta y todas mis vidas", escribió Viera.

Millaray Viera y Álvaro López celebraron el fin de semana recién pasado el cumpleaños número 17 de su hija en común, Julieta.

A través de Instagram, la animadora y el músico dedicaron emotivas palabras para la adolescente, quien está a punto de cumplir la mayoría de edad.

Hija de Millaray Viera y Álvaro López cumplió 17 años

Por un lado, Millaray Viera escribió: "Felices 17 al amor de esta y todas mis vidas. A mis 20, cuando te tuve y no sabía de qué iba la maternidad, no habría imaginado que ibas a ser mucho más de lo que pude haber soñado".

"Una niña, casi mujer, tan bondadosa, íntegra, empática, sensible, inteligente, buena hermana y talentosa. Eres tan amada y lo sabes", expresó la comunicadora.

Asimismo, Viera indicó sobre su hija que: "Te admiro, te amo con el alma y te agradezco por hacer de mi experiencia terrenal algo tan bello. Eres mi compañerita soñada desde siempre y para siempre y 'un nido en mi universo', mi niñita".

En tanto, el vocalista de Los Bunkers compartió una foto del recuerdo con su hija, junto al siguiente mensaje: "Feliz Cumpleaños para la niña más hermosa. Te amo, luz de mi vida".

Usuarios reaccionaron a ambas publicaciones, donde destacaron el parecido físico de Julieta con su madre. "Igual a su mamá", "está gigante" y "por qué crecen tan rápido", fueron parte de los comentarios.

Cabe destacar que Julieta nació el 4 de octubre de 2008. Aunque sus padres están separados en la actualidad, ella sigue mantiendo cercanía con ambos, compartiendo viajes y momentos que han sido difundidos en redes sociales.

Siguiendo los pasos de sus padres, la adolescente también ha demostrado tener talento para la música. En el pasado, se ha lucido cantando en francés y en 2020 actuó junto a sus padres en el programa Yo Soy de Chilevisión.

