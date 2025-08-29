 El esperanzador mensaje de Millaray Viera tras revelar enfermedad: “La peor parte ya pasó” - Chilevisión
29/08/2025 22:41

El esperanzador mensaje de Millaray Viera tras revelar enfermedad: “La peor parte ya pasó”

La comunicadora agradeció los mensajes de cariño que recibió tras dar a conocer un complejo diagnóstico de salud, por el que incluso estuvo hospitalizada recientemente.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Millaray Viera agradeció los mensajes de cariño que recibió tras revelar que padece de una enfermedad autoinmune.

Tras reiteradas consultas en Instagram, la comunicadora explicó su pérdida de peso en los últimos meses.

"Mientras estaba en Europa me enfermé, tengo una enfermedad autoinmune que me produjo no solo un hipertiroidismo, sino que una tormenta tiroidea", señaló.

Además, indicó que por esta última crisis estuvo internada por algunos días en una clínica. "Es nuevo para mí y estoy haciendo todo para recuperarme", aseveró.

El mensaje de Millaray Viera tras revelar enfermedad

La exconductora de Yo Soy compartió tres fotos, la primera de ellas aparece sonriendo a la cámara, y acompañó la publicación con un emotivo mensaje.

"No sé qué decir, me da pudor, no sabía si hacer este post, pero el amor que he recibido es sobrecogedor y para la tranquilidad de los miles que me han escrito, les digo que estoy BIEN", dijo Viera.

Asimismo, recalcó que "la peor parte ya pasó, estoy mejor y pronto estaré recuperada, trabajando con todo y sabiendo vivir con este asunto más controlado".

Mira la publicación acá:

