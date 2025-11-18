Preocupó a seguidores: Juan Pablo Queraltó explicó ausencia de Diana Bolocco en Fiebre de Baile - Chilevisión

Seguidores del programa dejaron en redes sociales diversos mensajes de ánimo a la conductora del programa de Chilevisión. Hasta Princesa Alba comentó la situación tras su presentación.

Juan Pablo Queraltó asumió de forma extraordinaria la conducción de Fiebre de Baile la noche del lunes , siendo el maestro de ceremonia a cargo de la temática que estuvo dedicada al pole dance.

La obertura del programa estuvo en manos de Princesa Alba, participante que la semana pasada se ausentó del programa para abrir los dos conciertos de Dua Lipa en Santiago. Anoche también estrenó una canción inédita llamada "Gay".

Fue la misma bailarina quien abordó la ausencia de Bolocco al término de su presentación, pues además de agradecer a la audiencia y a la producción, también lanzó un divertido comentario al conductor.

"¡Diana, estás muy cambiada!", reaccionó la artista, a lo que Queraltó contestó: "A Dianita le mandamos un beso gigante porque está enfermita", para luego pedir un aplauso al público dedicado a la animadora.

Diana Bolocco en reposo por Influenza A

La propia Diana Bolocco confirmó horas antes que no participaría del programa de anoche al confirmar que le fue diagnosticado el virus Influenza Tipo A.

A través de una publicación en Instagram, señaló: "Lamentablemente yo no podré estar (tengo influenza), así que lo disfrutaré por la tele igual que ustedes".

En medio de su reposo, de igual forma envió un agradecimiento y mensaje de ánimo a sus compañeros Queraltó y Emilia Daiber, quien estuvo a cargo del backstage.

"Espero volver pronto. Gracias a mis queridos Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber por quedarse a cargo del programa", expresó en la red social.

"Cuídate y que te mejores pronto", "recupérate pronto, Diana" y "pucha, qué pena que estes enfermita, que te mejores", fueron algunos de los mensajes de ánimo por la animadora.