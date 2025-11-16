 “¡Tráiganme un babero XL!”: Hija de Diana Bolocco se robó las miradas con show artístico - Chilevisión
16/11/2025 17:27

“¡Tráiganme un babero XL!”: Hija de Diana Bolocco se robó las miradas con show artístico

La animadora compartió un registro mostrando una presentación que protagonizó la menor de sus hijos y no escondió su emoción al ver los logros de la pequeña.  

Diana Bolocco mostró todo su orgullo materno y compartió su emoción por una presentación que protagonizó su hija Gracia.

La animadora de Fiebre de Baile usó sus redes sociales para compartir un registro de la menor de sus hijos con Cristián Sánchez en donde mostraba uno de sus talentos. 

Según las imágenes que difundió en sus historias de Instagram, la niña fue parte de un espectáculo de baile en el que se robó el protagonismo

Al ritmo de Where Have You Been de Rihanna, Gracia mostró sus mejores pasos de baile y se ganó las miradas y el aplauso del público presente.

“¡La amo!” y “¡tráiganme un babero XL!”, escribió Diana Bolocco ante el show de su pequeña. 

El orgullo de Diana Bolocco

