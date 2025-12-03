 “Se está pasando los pueblos”: Marcelo Arismendi acusó a senador de amenazas y él respondió - Chilevisión
03/12/2025 18:07

“Se está pasando los pueblos”: Marcelo Arismendi acusó a senador de amenazas y él respondió

Se trata del senador Fidel Espinoza, militante del Partido Socialista, quien respondió a través de un comunicado: "Los invito a que usen las herramientas que entrega la ley", sentenció.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Marcelo Arismendi acusó a través de sus redes sociales al senador Fidel Espinoza, militante del Partido Socialista (PS) de amenazas hacia su familia.

Al respecto, el senador respondió con un comunicado, donde aseguró que "aunque traten de amedrentarme con escándalos mediáticos, seguiré peleando por un Centro Oncológico Público".

¿Qué pasó con Marcelo Arismendi?

"No toleraré su comportamiento matonesco", señaló Arismendi a través de su cuenta de Instagram y agregó: "Quiero constatar situaciones que pasan en la interna de la política. Yo tengo dos hermanos en política: uno es alcalde y el otro consejero regional (CORE)".

En esa misma línea, agregó: "Señor Fidel Espinoza, senador de la República, lo invito a mesurarse, a calmarse. Probablemente, como usted no va a ser gobierno en los próximos cuatro años, está vuelto loquito con el tema y se está pasando los pueblos usted".

El comunicador, visiblemente molesto, agregó: "Debatir públicamente está permitido, pero amenazar por mensaje interno (...) cuidado, senador. Usted se debe a nosotros, los que le pagamos el sueldo".

"Usted no tiene por qué andar amenazando a una familia (...) me dice que usted sabe muchas cosas de mi familia (...) ¡Saque a relucir los temas! ¿Usted tiene algo que decir de nosotros? ¿Tiene alguna prueba fehaciente?", sentenció Arismendi, quien concluyó: "Voy a estar atento a sus acciones y las voy a publicar".

Durante este miércoles el senador Espinoza respondió a través de un comunicado donde explicó que se trata de un conflicto político, luego de que se discutiera la concesión del Centro Oncológico de Los Lagos.

"Tuvimos desavenencias con el CORE Arismendi y al parecer le toqué la fibra, ya que está utilizando a su hermano comunicador para desviar el fondo de todo esto", señaló el senador.

En esa misma línea, agregó: "Si consideran que he realizado amenazas, los invito a que usen las herramientas que entrega la ley (...) Aunque traten de amedrentarme con escándalos mediáticos, seguiré peleando por un Centro Oncológico Público".

"Si el señor Arismendi u otros quieren hacer negocios con la salud de los chilenos y habitantes de la región, yo pelearé contra eso, aunque deba asumir consecuencias como estas", concluyó el senador.

Revisa las publicaciones de Instagram:

