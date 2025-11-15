 "Te acostumbraste a mentir": Senador Espinoza concreta querella contra diputado Manouchehri - Chilevisión
15/11/2025 11:20

"Te acostumbraste a mentir": Senador Espinoza concreta querella contra diputado Manouchehri

El parlamentario había anunciado la medida el pasado lunes luego de que ambos protagonizaran un tenso cruce durante una sesión del Senado en la que se trataron de "corrupto" y "mala clase".

Durante la noche de este viernes, el senador socialista Fidel Espinoza oficializó la anunciada querella en contra del diputado y compañero de partido Daniel Manouchehri

A través de sus redes sociales, el parlamentario agradeció el respaldo del Partido Socialista (PS) y publicó el certificado de envío de la causa presentada al Juzgado de Garantía de Valparaíso por injurias

Lo anterior ocurre luego de que el diputado Manouchehri lo tildara de "corrupto" durante una sesión del Senado mientras se debatía la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. 

Senador Fidel Espinoza presenta querella contra diputado Daniel Manouchehri 

A través de su cuenta de X, Fidel Espinoza compartió el comprobante de la querella y se refirió en duros términos a su compañero de partido, dejando entrever la pugna que se vive al interior del PS. 

"Podrás ser de mi mismo partido, @danimanouchehri, pero eso no implica que no vaya a velar por defender mi honra", aseguró el senador.

En la misma línea agregó: "Te acostumbraste a mentir y maltratar a tus adversarios. Hoy he presentado la querella anunciada". 

Finalmente, Espinoza agradeció a su abogado Enrique Aldunate y a los senadores del Partido Socialista "por su respaldo". 

