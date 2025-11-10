“Mala clase ” y “corrupto”: Así fue el duro cruce entre Manouchehri y senadores durante AC contra Ulloa - Chilevisión

El diputado Daniel Manouchehri protagonizó un tenso cruce con el senador Fidel Espinoza, en medio del debate en el Senado por la Acusación Constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En medio del debate, el diputado emplazó a la senadora Yasna Provoste tras la defensa del magistrado en donde se refirió a conversaciones informales que habían tenido. Tras ello, varios senadores reclamaron que la crítica fue por su pareja, la diputada Daniella Cicardini, e incluso Fidel Espinoza lo tildó de “mala clase“, a lo que Manouchehri replicó que era “corrupto“.