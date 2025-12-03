 ¿Responsabilidad del conductor? Reportan accidentes por contenedores mal estibados - Chilevisión
03/12/2025 23:14

¿Responsabilidad del conductor? Reportan accidentes por contenedores mal estibados

Una cámara de seguridad al interior de un automóvil logró captar el momento exacto en que el contenedor de un camión de cargas se desprende y sale volando, impactando en la calzada contraria en la tercera fila. Por pocos centímetros hay varios vehículos que se salvan de ser impactados y no se registraron personas fallecidas o heridas. Al respecto, pese a lo increíble del registro, los expertos apuntan a que la responsabilidad recae totalmente en el conductor de la máquina, ya sea por desconocimiento de la ruta, exceso de velocidad o simplemente, no estibar correctamente la carga.

