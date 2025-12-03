¿Responsabilidad del conductor? Reportan accidentes por contenedores mal estibados - Chilevisión

Una cámara de seguridad al interior de un automóvil logró captar el momento exacto en que el contenedor de un camión de cargas se desprende y sale volando, impactando en la calzada contraria en la tercera fila. Por pocos centímetros hay varios vehículos que se salvan de ser impactados y no se registraron personas fallecidas o heridas. Al respecto, pese a lo increíble del registro, los expertos apuntan a que la responsabilidad recae totalmente en el conductor de la máquina, ya sea por desconocimiento de la ruta, exceso de velocidad o simplemente, no estibar correctamente la carga.