Taxis piratas infringen la ley: Detectan maniobras para ocultar patentes en el Aeropuerto de Santiago - Chilevisión

Como se puede ver en las imágenes, se han detectado sofisticados métodos para ocultar placas patentes y han sido descubiertos por Carabineros en los últimos días, principalmente en fiscalizaciones que se realizan cerca del Aeropuerto de Santiago. En la mayoría de los casos, los conductores buscan infringir la ley y burlar la seguridad del terminal aéreo. Son los denominados "taxistas piratas" contra quienes han existido una serie de denuncias por cobros excesivos, asaltos y evitar el pago del TAG en las autopistas. Para evitar que estas situaciones ocurran en medio del verano se han incrementado las fiscalizaciones vehiculares en el sector.