Caos en el Aeropuerto de Santiago: Volcamiento de camión generó congestión por más de 4 horas - Chilevisión

La primera pista se habilitó a las dos horas de ocurrido el volcamiento; sin embargo, la congestión se mantuvo, por lo que algunos usuarios optaron por caminar por la ruta para no perder sus vuelos.

Un accidente vehicular provocó gran congestión vehicular luego de que un camión volcara en una de las salidas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en la comuna de Pudahuel.

Los hechos ocurrieron a eso de las 18:30 horas en el enlace Armando Cortínez y los procedimientos pertinentes se extendieron por más de cuatro horas, por lo que algunos pasajeros caminaron por la ruta para evitar perder sus vuelos.

¿Qué fue lo que pasó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez?

A través de X, Transporte Informa señaló: "Restricción de pistas en enlace Armando Cortínez al interior de terminal aéreo, debido a volcamiento de camión (...) Congestión hacia este punto. Precaución".

La situación también generó retrasos en el servicio de transporte Centropuerto, por lo que algunos de los usuarios optaron por caminar dentro de la ruta para llegar a tiempo.

Al respecto, el Aeropuerto de Santiago señaló a La Tercera: "el Aeropuerto de Santiago lamenta el impacto que generó entre pasajeros y usuarios el volcamiento de un camión, que bloqueó la principal vía de acceso a los terminales".

En esa misma línea, agregaron: "La concesionaria coordinó con Carabineros de la 27° Comisaría la implementación de medidas de mitigación mientras se resolvía el retiro del camión y el combustible derramado, una gestión que está fuera del alcance contractual de la administración de la infraestructura aeroportuaria".

A eso de las 20:00 horas se logró habilitar una pista; sin embargo, la congestión continuó y finalmente todas las pistas fueron habilitadas a las 23:30 horas.

Revisa las publicaciones de X:

Actualización (23:32). Todas las pistas habilitadas en enlace Armando Cortínez poniente (sector salida terminal aérea), tras retiro de camión volcado #Pudahuel https://t.co/LeDYCXkdMb — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 18, 2025

Accidente 🚨 en salida del aeropuerto durante la tarde de hoy, mantiene tránsito lento en acceso y salida del terminal.

Servicio con retrasos debido a tránsito detenido. pic.twitter.com/uQvJmwlyxG — Centropuerto (@centropuertocl) October 18, 2025