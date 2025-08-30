Accidente vehicular en Maipú: Hay una persona muerta, dos casas dañadas y tres huyeron del lugar - Chilevisión

La víctima fatal iba en una motocicleta cruzando en luz verde cuando fue impactado por el vehículo que cruzó con luz roja. En su interior había un arma y el automóvil tenía encargo por robo.

Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente de tránsito que provocó la muerte de un motociclista y dejó dos viviendas con daños en la comuna de Maipú.

Los hechos ocurrieron en la intersección de Avenida Olimpo con Avenida Sur, cuando el conductor de un vehículo cruzó con luz roja e impactó a la persona que manejaba la motocicleta, quien estaba cruzando con luz verde.

Los antecedentes del accidente de tránsito

Al respecto, el teniente Cristian Cares de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, explicó que dentro del automóvil "se trasladaban tres personas, que después del accidente se dieron a la fuga del lugar y lamentablemente el conductor de la motocicleta falleció en horas posteriores en el hospital".

En esa misma línea, explicó que el vehículo mantiene encargo por robo y tras el impacto se volcó, generando daños en dos viviendas del sector y un poste. Además, se encontró un arma al interior del automóvil.

El teniente Cares también informó que no hay más personas heridas y se están realizando las diligencias pertinentes para poder dar con el paradero de los involucrados que se fugaron tras el accidente.