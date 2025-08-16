 Cabina se incendió: Conductor de camión murió en accidente de tránsito en Ruta 5 - Chilevisión
Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido
16/08/2025 08:42

Cabina se incendió: Conductor de camión murió en accidente de tránsito en Ruta 5

El accidente ocurrió cuando un neumático del camión explotó, lo que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra una barrera de contención.

Publicado por Gabriela Valdés

La madrugada de este sábado el conductor de un camión perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

El accidente se produjo luego de que uno de los neumáticos del camión se reventara, provocando que el chofer perdiera el control y chocara contra una barrera de contención. Instantes más tarde, la cabina se incendió debido al derrame de combustible que generó el impacto, dejando a la víctima atrapada en su interior, donde falleció.

Al lugar acudieron tres compañías de Bomberos con alrededor de 15 voluntarios, quienes desplegaron labores para extinguir el fuego y realizar el enfriamiento de la zona afectada.

Declaraciones de Carabineros

El capitán Gonzalo García, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, indicó que "conforme a información que nos entregan testigos, el conductor venía transitando por la ruta y aparentemente tuvo un percante".

"Reventó un neumático, lo que provocó que perdiera el control, impactando la barrera de contención, lo que generó fricción entre los metales, generando fuego en la cabina. A raíz de esa situación quedó atrapado en el lugar, siendo socorrido por personal de Bomberos", continuó.

Sin embargo, se confirmó el deceso del conductor. "Lo más probable, según lo que nos manifiesta Bomberos, a causa del humo del fuego", detalló García.
 
Finalmente, el oficial consignó que "estamos a la espera del equipo SIAT para poder verificar las instancias técnicas y las circunstancias del hecho. Solamente mantenemos una pista de circulación para realizar los desvíos y se mantiene cortada la caletera, salida Cañaveral".
