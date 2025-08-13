 Secuestro de empresario en Quilicura: Un detenido libre y prisión preventiva e internación para el resto - Chilevisión
13/08/2025 19:12

Secuestro de empresario en Quilicura: Un detenido libre y prisión preventiva e internación para el resto

Los seis sujetos, todos de nacionalidad extranjera, enfrentaron la formalización por el secuestro de un empresario la semana pasada en Quilicura.

Publicado por CHV Noticias

El 2° Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares para los sujetos extranjeros imputados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido la semana pasada en Quilicura. 

La Fiscalía informó que tres de los seis involucrados, todos de nacionalidad venezonala, quedaron en prisión preventiva

Otros dos, adolescentes de la misma nacionalidad, quedaron bajo internación provisoria mientras dure la investigación. 

El sexto integrante, de nacionalidad colombiana, quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima.

Detalles del secuestro

El empresario fue secuestrado el jueves pasado cuando iba llegando a su empresa en avenida Colorado. En ese momento fue abordado por al menos tres sujetos armados que lo forzaron a subir a un vehículo.

El hombre fue liberado a la mañana siguiente y fue encontrado por un chofer de van en el límite entre Puente Alto y La Pintana. Este mismo conductor lo trasladó hasta la 38ª Comisaría de Puente Alto.

Se confirmó que hubo un pago para lograr la liberación del empresario, luego que los secuestradores exigieran $300 millones, aunque finalmente se desembolsaron cerca de $80 millones.

