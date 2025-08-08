 Quiénes son los 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Hay una adolescente - Chilevisión
08/08/2025 12:04

Quiénes son los 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Hay una adolescente

Desde el Ministerio Público insistieron en que trabajarán para que "se les apliquen las penas más severas que establezca la ley”.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Las autoridades entregaron nuevos antecedentes sobre el secuestro del empresario ocurrido la mañana del jueves en Quilicura.

Según confirmaron desde Fiscalía, por el caso ocurrido ya hay cuatro personas detenidas, quienes son sospechosos de haber abordado y capturado a la víctima cuando llegaba a su trabajo.

En un punto de prensa realizado la mañana de este viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia detalló que se trata de cuatro personas de nacionalidad extranjera.

Lo que se sabe de los detenidos

Según informó el fiscal ECOH Héctor Barros en el mismo punto de prensa, de los cuatro detenidos, uno de ellos es menor de edad.

De igual manera, se conoce que se trataría de dos hombres y dos mujeres, siendo el menor de edad una adolescente de 16 años.

Por su parte, en relación con los responsables, el jefe del Ministerio Público aseguró que “vamos a instar por que se les apliquen las penas más severas que establezca la ley”.

“En Chile secuestrar no es gratis. Termina con detenidos. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que secuestrar personas en Chile no sea rentable”, sentenció el fiscal Nacional.

En cuanot a la entrega de datos, Barros sostuvo que como "es una investigación que recién está partiendo"  y que se continúan realizando otras diligencias, "si yo le entregara más información, estaríamos alertando cuáles son las líneas investigativas y esa no es la idea".

Cabe mencionar que el empresario fue encontrado con vida este viernes en Puente Alto y fue trasladado hasta una comisaría de Carabineros, sin registrar lesiones.

