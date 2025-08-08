 Confirman el número de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura - Chilevisión
08/08/2025 09:27

Confirman el número de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura

Luego de la liberación del hombre secuestrado el jueves, trascendió la captura de un grupo de personas que serían extranjeras e investigadas por el delito.

Publicado por Gabriela Valdés

La mañana de este viernes se reportó la detención de cuatro personas investigadas por el secuestro del empresario en Quilicura.

Los sujetos fueron trasladados a una unidad policial para declarar y esclarecer su eventual vínculo con el delito.

De manera preliminar se trascendió que se trataría de cuatro extranjeros: dos hombres y dos mujeres. Una de las involucradas sería una adolescente de 16 años.

Todos fueron detenidos durante la madrugada de esta jornada. De momento aún no se han entregado más detalles.

Por ahora, se aguarda que el Departamento OS9 de Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía entreguen mayores antecedentes del caso en los próximos minutos.

Antecedentes del secuestro

El empresario fue secuestrado el jueves pasado al llegar a su empresa en avenida Colorado, donde al menos tres sujetos armados lo abordaron y lo forzaron a subir a un vehículo.

Fue liberado recién la madrugada del viernes, cuando un chofer de van lo encontró en avenida Gabriela, en el límite entre Puente Alto y La Pintana. Este mismo conductor lo trasladó hasta la 38ª Comisaría de Puente Alto.

Posteriormente, fue llevado a constatar lesiones y luego derivado a dependencias del OS9. Por otro lado, se confirmó que hubo un pago para lograr la liberación del empresario, luego que los secuestradores exigieran $300 millones.

