Confirman el número de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura - Chilevisión

Luego de la liberación del hombre secuestrado el jueves, trascendió la captura de un grupo de personas que serían extranjeras e investigadas por el delito.

La mañana de este viernes se reportó la detención de cuatro personas investigadas por el secuestro del empresario en Quilicura.

Los sujetos fueron trasladados a una unidad policial para declarar y esclarecer su eventual vínculo con el delito.

De manera preliminar se trascendió que se trataría de cuatro extranjeros: dos hombres y dos mujeres. Una de las involucradas sería una adolescente de 16 años.

Todos fueron detenidos durante la madrugada de esta jornada. De momento aún no se han entregado más detalles.

Por ahora, se aguarda que el Departamento OS9 de Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía entreguen mayores antecedentes del caso en los próximos minutos.

Antecedentes del secuestro