Encuentran con vida a empresario secuestrado en Quilicura: Lo que se sabe de la liberación - Chilevisión

08/08/2025 07:04

Encuentran con vida a empresario secuestrado en Quilicura: Lo que se sabe de la liberación

Fiscalía ECOH informó que la víctima se encuentra sin lesiones, aunque de igual manera fue llevado hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

Publicado por CHV Noticias

La madrugada de este viernes, a eso de las 5:00 horas, fue liberado el empresario que fue secuestrado la tarde de ayer al llegar a su lugar de trabajo en la comuna de Quilicura.

Según informó Fiscalía ECOH, la víctima se encuentra sin lesiones, aunque de igual manera fue llevado hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

El hombre fue encontrado en la vía pública por un transportista cerca del límite entre Puente Alto y La Pintana. Aún no se ha dado a conocer su paradero actual.

Cabe recordar que el sujeto fue abordado por tres delincuentes —premunidos con armas de fuego— cuando iba camino a su destino, ubicado en calle Colorado.

Los antisociales habrían obligado a la víctima a bajarse de un vehículo para subirse en otro, dándose a la fuga en pocos segundos.

Una vez que el empresario quedó cautivo por los secuestradores, estos comenzaron a contactar a su familia para exigirles $300 millones.

En desarrollo...

