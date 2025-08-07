Reportan presunto secuestro de empresario en Quilicura: Llegaba a su lugar de trabajo - Chilevisión

Información preliminar indica que los antisociales y supuestos autores del delito estarían solicitando un millonario monto.

Un empresario habría sido secuestrado en horas de la mañana de este jueves mientras llegaba a su lugar de trabajo en la comuna de Quilicura.

El hombre sería Rodrigo Cantergiani, cofundador y CEO de la empresa Ceroplas, ubicada justamente en ese lugar.

Según información preliminar, el hombre habría sido abordado por tres delincuentes —premunidos con armas de fuego— cuando iba camino a su destino, ubicado en calle Colorado.

Los antisociales habrían obligado a la víctima a bajarse de un vehículo para subirse en otro, dándose a la fuga en pocos segundos. De momento se desconoce su paradero.

Presunto secuestro de empresario en Quilicura: Captores estarían exigiendo millonaria cifra para liberarlo

Según trascendió, una vez que el empresario quedó cautivo por los supuestos secuestradores, estos comenzaron a contactar a su familia para exigirles dinero.

Se habla de que los delincuentes solicitaron cerca de $300 millones para su liberación.

Algunos testigos y trabajadores de la empresa afirmaron que existió planificación en el hecho, pues los secuestradores habrían estado esperándolo.

Carabineros lidera diligencias por presunto secuestro

Ahora, Carabineros y equipos especializados se encuentran realizando las diligencias correspondientes para dar con la ubicación del hombre. También han estado periciando el vehículo de la presunta víctima.

Por el momento, las autoridades indicaron que no pueden entregar mayor información, pues se trata de un procedimiento vigente.