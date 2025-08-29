VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla - Chilevisión

Un elaborado operativo del GOPE de Carabineros se llevó a cabo en Melipilla y terminó con 7 personas detenidas y el allanamiento de una red de búnkers narco con medidas extremas de seguridad. Para el procedimiento se utilizó un carro especial de origen francés que cuenta con dos rampas y está completamente blindado. Las cinematográficas imágenes muestran al grupo de uniformados ingresando al domicilio por el tercer piso y sobrepasando todas las rejas y elaboradas medidas de seguridad implementadas por la banda delictual.