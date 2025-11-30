 El comentario de María José Quintanilla que habría revelado el sexo del bebé de Tita Ureta - Chilevisión
30/11/2025 09:58

El comentario de María José Quintanilla que habría revelado el sexo del bebé de Tita Ureta

Durante el bloque final de la Teletón 2025, una frase espontánea de María José Quintanilla encendió las sospechas sobre el posible sexo del bebé que espera Tita Ureta.

Durante la emisión del bloque de cierre de la Teletón 2025, un comentario de María José Quintanilla a Tita Ureta levantó las sospechas sobre el sexo del bebé que espera la comunicadora.

Todo se desarrolló tras el enérgico cierre de la presentación de la cantante. Al abandonar el escenario, la artista fue recibida por Ureta, quien estaba a cargo de la conducción del backstage desde el Estadio Nacional.

"Mi sobrina"

En ese momento, mientras Tita le consultaba cómo se sentía tras su presentación, la cantante dejó escapar una frase que no pasó inadvertida.

“Agradecida, de los parientes, de mi equipo también, de las personas que me invitaron, de ti, de mi sobrina, de todos, tú sabes”, aseguró Quintanilla.

La expresión “mi sobrina” encendió de inmediato las alertas en redes sociales, donde muchos interpretaron que la artista habría revelado que el bebé de Tita sería una niña.

Si bien ninguna de ellas confirmó la información en pantalla, el momento no tardó en viralizarse entre los usuarios que se encontraban viendo la transmisión.

"Dijo sobrina", "Según la Cote será niña", "que lindo gesto de María José", fueron algunos de los comentarios que recibió Tita a través de su cuenta de TikTok.

Mira el video a continuación:

