Tita Ureta echó al agua a su papá: Reveló cómo casi le arruina sorpresa de su embarazo - Chilevisión

28/11/2025 09:23

Tita Ureta echó al agua a su papá: Reveló cómo casi le arruina sorpresa de su embarazo

Durante tres meses, la comunicadora guardó la noticia de su embarazo. Sin embargo, su padre Emeterio Ureta no se aguantó y lo expuso antes que ella lo diera a conocer públicamente.

Publicado por CHV Noticias

Tita Ureta reveló que su padre, el empresario Emeterio Ureta, estuvo a punto de arruinarle la sorpresa de su embarazo.

A través de un video en Instagram, la comunicadora señaló: "Me da mucha risa porque dicen 'ay, tu papá que mantuvo el secreto'... ¡supieran!".

En la siguiente historia, compartió un registro del día en que acordaron no contarle a nadie sobre este secreto que mantuvo guardado por tres meses.

Sin embargo, ese pacto no duró nada: "Horas más tarde... mi papá escribiéndole en un post en Instagram a una amiga de Costar Rica", contó Tita en una historia.

La publicación muestra a Emeterio dejando el siguiente mensaje: "Eres genial, te felicito, sigue adelante. Mi Titita está esperando su bebé y YA ESTÁ EN FORMACIÓN (...) estoy feliz no le cuestes a NADIE me mata si lo divulgo (es por la TV)".

"Te quiero siempre, papá. ¿Sus papás también son así?", cerró la influencer.

Tita Ureta - Instagram

El embarazo de Tita Ureta

La influencer y comunicadora Tita Ureta se convertirá en madre, fruto de su relación con el deportista Spiro Razis.

La joven lo contó públicamente con una sesión de fotos en Instagram, donde se observa su panza abultada producto de los meses de gestación.

Además, en una entrevista con Revista Ya, habló de sus primeras impresiones por esta nueva etapa en su vida.

"Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando", señaló al citado medio.

"Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos", agregó.

