“Así son todos mis días”: Tita Ureta reveló la parte más compleja del embarazo con gráfico video - Chilevisión

26/11/2025 16:32

“Así son todos mis días”: Tita Ureta reveló la parte más compleja del embarazo con gráfico video

La comunicadora está esperando a su primer bebé junto a su esposo, Spiro Razis y contestó algunas preguntas de sus seguidores sobre dicho proceso.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Tita Ureta se sinceró con sus seguidores en redes sociales y contestó cuál ha sido la parte más difícil de su embarazo, tras haber anunciado que espera a su primer bebé.

La comunicadora será madre por primera vez con su esposo, Spiro Razis, con quien lleva más de 13 años de relación y tres de ellos en matrimonio. 

¿Qué dijo Tita Ureta sobre su embarazo?

Ureta activó la caja de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y una de sus seguidoras escribió: "¿Cómo lo harás con el trabajo? ¡Te mueves mucho!".

Al respecto, la comunicadora contestó: "Seguir, me hace feliz mi trabajo", y luego reveló cuál ha sido la parte más compleja de estar gestando a su bebé.

"La firme ¿Cómo te has sentido?", preguntó otro internauta, a lo que Tita reveló: "Así son todos mis días", acompañado de un emoji de vómito y luego publicó un video donde aparece con náuseas sentada al lado de un basurero.

La revelación de Ureta generó una ola de comentarios en los cuales sus seguidoras teorizaban sobre el género del bebé que aún no se sabe. Mientras la mayoría aseguraba que las náuseas son propias del embarazo de un niño, otros exponían que se trata de una niña.

"Ánimo, ya pasará", "Ese es el otro lado de la maternidad", "Te entiendo" y "Ánimo, Tita, yo nunca tuve esos síntomas. Soy madre de dos hijas hermosas", son algunos de los comentarios que finalmente dejaron los usuarios.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

