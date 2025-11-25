 “¿Estás esperando...?”: La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita - Chilevisión
25/11/2025 08:19

“¿Estás esperando...?”: La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita

A través de TikTok, la hija del empresario publicó el momento en que le contó a su padre que está embarazada.

Publicado por CHV Noticias

Tita Ureta compartió este lunes la emotiva reacción de su padre, Emeterio Ureta, después de contarle que está embarazada.

A través de TikTok, la comunicadora publicó un registro en que aparece su papá recibiendo la ecografía que muestra a su primer bebé.

"¿Estás esperando?", reaccionó el empresario con total sorpresa y se levantó de su asiento para darle un abrazo a su hija.

"¡No te puedo creer! Bendiciones", dijo Emeterio mientras miraba y besaba la fotografía.

Las imágenes desataron cientos de comentarios, donde los usuarios destacaron la emoción del futuro abuelo.

"Qué afortunado ese bebé", "no podías darle mejor regalo a tu papá" y "me hicieron llorar", fueron parte de las reacciones.

El embarazo primerizo de Tita Ureta

La influencer y comunicadora Tita Ureta se convertirá en madre, fruto de su relación con el deportista Spiro Razis.

La joven lo contó públicamente con una sesión de fotos en Instagram, donde se observa su panza abultada producto de los meses de gestación.

Tita Ureta - Instagram

Además, en una entrevista con Revista Ya, habló de sus primeras impresiones por esta nueva etapa en su vida.

"Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando", señaló al citado medio.

"Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos", agregó.

Mira el momento acá:

"¿Estás esperando...?": La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita

