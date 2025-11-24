 “Es algo que siempre soñé”: Tita Ureta reveló que está embarazada de su primer hijo - Chilevisión
24/11/2025 22:49

“Es algo que siempre soñé”: Tita Ureta reveló que está embarazada de su primer hijo

La comunicadora mantiene una relación con Spiro Razis hace más de 13 años. Están casados desde el 2022 y admitió: "Lo venía buscando".

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este lunes, Tita Ureta reveló a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada de su primer bebé junto a Spiro Razis.

La pareja lleva más de 13 años juntos y se casaron en el año 2022. Recientemente, Tita había expuesto sus intenciones de comenzar a remodelar su hogar con el fin de poder tener hijos un día.

Tita Ureta está embarazada de su primer bebé

A través de su cuenta de Instagram, Tita Ureta escribió: "Hola. Estoy emprendiendo el viaje más lindo y desafiante y elegí al mejor: Spiro Razis".

Fiel a su estilo, Ureta publicó una sesión de fotos en bikini sobre una tabla de surf, donde se ve su estómago abultado producto de los meses de gestación y luego concedió una entrevista a la revista Ya.

En ella, señala: "Primero tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné: hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá. No veo la maternidad como algo obvio".

Sin embargo, la comunicadora confesó que "es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando", y luego agregó: "Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos".

Los primeros tres meses de gestación fueron difíciles, por lo que tuvo que interrumpir algunos compromisos laborales: "No pensé que iba a perder mi lugar, pero sí da miedo cómo se lo van a tomar", confesó.

"Una está en pantalla constantemente. Hay trabajos en que todavía es un problema que una mujer se embarace. Hay que decidir en qué momento lo comunicas", cerró.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

