“Podría ser su…”: La reacción de Tita Ureta a coqueto momento entre Emeterio Ureta y Camila Polizzi - Chilevisión

La hija de Emeterio Ureta opinó sobre el cercano encuentro de su padre con Camila Polizzi en el último capítulo de Podemos Hablar.

Tita Ureta se refirió al cercano encuentro de su padre, Emeterio Ureta, con Camila Polizzi en el último capítulo de Podemos Hablar.

El comentado momento no pasó desapercibido en redes, motivo por el cual la hija del empresario fue consultada por un posible “coqueteo” con la imputada por el Caso Lencería.

En conversación con Página 7, la animadora señaló que se toma la situación con humor y agregó que le “encantaría tener una madrastra que me ayudara a cuidarlo”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tita Ureta reaccionó a “coqueteo” de su padre

La presentadora aprovechó de recordar que su papá tiene 80 años: “Que a esta altura haga lo que quiera, que salga, que lo pase bien, como siempre con respeto a las mujeres”.

En relación al momento con Polizzi, señaló que ella no vio ese coqueteo, sin embargo apuntó que “mi papá es un hombre súper coqueto, que piropea mucho a las mujeres”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Con Camila mi papá fue como él es con muchas mujeres, yo no sentí un coqueteo, yo lo conozco mucho, yo siento que no le coqueteó, esta vez por lo menos no, ha sido mucho más coqueto con otras mujeres”, agregó.

Por último, señaló que Polizzi “podría ser su prototipo”, sin embargo, reveló que al parecer su padre “anda con los ojos puestos en otra parte”.