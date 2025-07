“Estoy preparando...”: Tita Ureta impactó con revelación sobre su futuro familiar - Chilevisión

La presentadora reveló que desea ser madre y que incluso tiene piezas pensadas para sus futuros hijos en su nueva casa.

Tita Ureta sorprendió al revelar que desea convertirse prontamente en madre junto a su esposo Spiro Razis, con quien lleva tres años de matrimonio y trece juntos como pareja.

En conversación con Página 7, la comunicadora se sinceró sobre la maternidad y sus planes a futuro en ese ámbito.

"Hay piezas pensadas para los niños en un futuro"

"Me encantaría ser mamá, pero tiempo al tiempo. Yo creo que cuando Dios quiera, va a ser el momento, pero sí, estoy preparando y cuidando mi cuerpo, que es como el templo de uno, para que cuando sea el momento, ser la mejor mamá", comenzó relatando la presentadora de televisión.

En esa línea agregó que: "Me cambié de casa y ahora tengo una más grande, así que ya incluso hay piezas pensadas para los niños en un futuro, así que me encantaría".

Con respecto a cuantos hijos le gustaría tener, indicó que "me gustaría tener dos, es que yo me crie con mi hermano, entonces uno ya viene con el ejemplo del hermano y la hermana. Dos son suficientes".

Tita Ureta también se refirió a cómo se imagina en el rol de madre: "Uno como mamá, aunque yo todavía no lo soy, dice al principio 'me gustaría ser relajada', pero después cuando uno tiene un hijo, me imagino que hay que estar en los pies de cada mujer para saber qué decisiones tomar, qué tan libre o no quiero ser".

"Yo creo que no hay una receta, sino que yo admiro a cada mujer que es mamá porque son verdaderas superwoman", continuó.

La presentadora finalizó con: "Las mujeres me inspiran y de verdad hoy veo a mis amigas que son mamás y son mujeres que vienen a transformar el mundo. Así que creo que son unas superpoderosas las madres".