Tras polémico mensaje: Lipigas ingresa denuncia por "sabotaje" durante segunda vuelta presidencial - Chilevisión

14/12/2025 16:07

Tras polémico mensaje: Lipigas ingresa denuncia por "sabotaje" durante segunda vuelta presidencial

La empresa confirmó que se iniciará una investigación luego de que usuarios de su aplicación reportaran recibir mensajes a favor de uno de los dos candidatos presidenciales durante la segunda vuelta.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, se confirmó que la empresa Lipigas ingresó una denuncia online luego de que se conociera un "hackeo" a su aplicación durante el inicio de la segunda vuelta presidencial

Lo anterior ocurre luego de que, en el marco de la Elección 2025, los usuarios de la aplicación "Lipigas" reportaran haber recibido mensajes que marcaban una tendencia política hacia el candidato José Antonio Kast

Desde el comando de Jeannette Jara emitieron un comunicado instando a los receptores de esta notificación a que denunciaran la situación al Servicio Electoral (Servel)

Empresa Lipigas ingresa denuncia por hackeo de aplicación en Elección 2025 

La denuncia por el delito de sabotaje informático quedará en manos de la Fiscalía, que trabajará en la investigación de los hechos con el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI)

La denuncia es por infracción a los arts. 1 y 2 de la ley 21.459, que regula los delitos informáticos.

