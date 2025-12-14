 VIDEO | Captan balacera en edificio “sin ley” de Independencia: Autores estarían escondidos - Chilevisión
14/12/2025 16:17

VIDEO | Captan balacera en edificio “sin ley” de Independencia: Autores estarían escondidos

Una balacera al interior del denominado edificio “sin ley” de Independencia dejó a un menor herido. Carabineros se encuentra investigando el ataque, luego que vecinos indicaran que se trataría de los mismos sujetos que estuvieron involucrados en un tiroteo anterior.

Durante esta tarde, se informó sobre una balacera dentro del llamado edificio "sin ley" de Independencia, donde dos sujetos habrían atacado con un arma de fuego a un menor de edad.  

Según informó Carabineros, dos individuos, aparentemente de nacionalidad extranjera, habrían ingresado por un espacio no habilitado al edificio.

Luego de esto, interceptan a un menor de edad, a quien le disparan en reiteradas ocasiones desde corta distancia. 

El menor, un ciudadano ecuatoriano en situación migratoria irregular, fue trasladado por personal municipal hasta el Hospital San José, donde estaría recibiendo asistencia tras recibir dos impactos balísticos. 

Según informó Carabineros, hasta el momento no hay detenidos, sin embargo, según testigos, quienes perpetraron los disparos habrían participado en un tiroteo anterior dentro del ascensor de una de las torres. 

Mira acá el video del momento:

