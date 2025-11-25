 Quién es Spiro Razis, el esposo y padre del primer hijo de Tita Ureta: Tienen 16 años de diferencia - Chilevisión
25/11/2025 09:47

Quién es Spiro Razis, el esposo y padre del primer hijo de Tita Ureta: Tienen 16 años de diferencia

"Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos", contó la comunicadora en una entrevista donde dio a conocer que se convertirán en padres.

Publicado por CHV Noticias

Tita Ureta emocionó este lunes al anunciar que se convertirá en madre por primera vez. Con una sesión fotográfica, la comunicadora dio a conocer que se encuentra embarazada de su primer bebé junto a Spiro Razis.

"Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando", contó en Revista Ya. "Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos".

Según agregó, debió interrumpir algunos compromisos laborales debido a dificultades durante los primeros meses de gestación. "No pensé que iba a perder mi lugar, pero sí da miedo cómo se lo van a tomar", reconoció.

Quién es Spiro Razis, pareja de Tita Ureta

La presentadora de televisión será madre con Spiro Razis, un reconocido skater chileno de 49 años.

Tita Ureta contrajo matrimonio en una íntima ceremonia en el mar en 2022 y llevan más de 13 años de relación.

Según se puede apreciar en plataformas como X, el deportista no solo destaca en dicha materia, sino que también es amante del surf y las disciplinas extremas en la nieve.

En abril de 2021, Tita reveló cómo se conocieron: "Había una vez una niña de 12 años que fue al sur de Argentina con su papá y su hermano. Salieron a comer a un restaurante". Allí, según contó, entró "un deportista que se preparaba para una competencia".

"Al otro día, lo fue a ver en la competencia y, desde ahí, le siguió los pasos hasta el día de hoy", detalló.

Tras ese momento se reencontraron diez años después: "Es un hombre generoso, libre, paciente, observador y que me inspira día a día. Saca lo mejor de mi", expresó.

