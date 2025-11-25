Quién es Spiro Razis, el esposo y padre del primer hijo de Tita Ureta: Tienen 16 años de diferencia - Chilevisión

"Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos", contó la comunicadora en una entrevista donde dio a conocer que se convertirán en padres.
Tita Ureta emocionó este lunes al anunciar que se convertirá en madre por primera vez. Con una sesión fotográfica, la comunicadora dio a conocer que se encuentra embarazada de su primer bebé junto a Spiro Razis.
"Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando", contó en Revista Ya. "Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos".
Según agregó, debió interrumpir algunos compromisos laborales debido a dificultades durante los primeros meses de gestación. "No pensé que iba a perder mi lugar, pero sí da miedo cómo se lo van a tomar", reconoció.
La presentadora de televisión será madre con Spiro Razis, un reconocido skater chileno de 49 años.
Tita Ureta contrajo matrimonio en una íntima ceremonia en el mar en 2022 y llevan más de 13 años de relación.
Según se puede apreciar en plataformas como X, el deportista no solo destaca en dicha materia, sino que también es amante del surf y las disciplinas extremas en la nieve.
En abril de 2021, Tita reveló cómo se conocieron: "Había una vez una niña de 12 años que fue al sur de Argentina con su papá y su hermano. Salieron a comer a un restaurante". Allí, según contó, entró "un deportista que se preparaba para una competencia".
"Al otro día, lo fue a ver en la competencia y, desde ahí, le siguió los pasos hasta el día de hoy", detalló.
Tras ese momento se reencontraron diez años después: "Es un hombre generoso, libre, paciente, observador y que me inspira día a día. Saca lo mejor de mi", expresó.