Daniela Castro reveló inesperado hallazgo que complica su salud: “Descubrieron otras cosa” - Chilevisión

La participante de Fiebre de Baile contó la razón por la que ha estado alejada de la pista esta semana y reveló que una consulta de urgencia la semana pasada cambió completamente su panorama.

Daniela Castro atraviesa un delicado momento debido a una complicación de salud que incluso le impidió estar esta semana en Fiebre de Baile.

Según contó en su cuenta de Instagram, la semana pasada sufrió una complicación médica que la obligó a ir al hospital.

Pero en el recinto médico todo cambió, ya que fue consultando por una cosa y los médicos descubrieron otro problema.

“Guapirulis, el viernes llegué a urgencias por una cosa y descubrieron otra absolutamente inesperada”, reveló en una historia que compartió en las últimas horas.

¿Qué le pasó a Daniela Castro?

Daniela Castro se encuentra atravesando por un problema médico pero está a la espera de los exámenes correspondientes para saber qué es lo que la aqueja.

“Han sido días de exámenes y montaña rusa de emociones. Mañana al fin habrá más certeza”, confesó.

Esto mismo le ha impedido participar de la competencia del estelar de Chilevisión pues “por ahora estoy con licencia de todo, no solo de Fiebre de Baile”.