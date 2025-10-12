Video captó los GRITOS: Daniela Castro sufrió feroz accidente en ensayo de Fiebre de Baile - Chilevisión

La participante se encontraba con su bailarín Diego, cuando sufrió un accidente que dejó a todos impactados durante el ensayo. Su coach, Rocío Leyton, mostró la prueba frente a las cámaras.

Daniela Castro impactó a sus seguidores este sábado tras mostrar el feroz accidente que sufrió durante sus ensayos para Fiebre de Baile.

La participante se encontraba en pleno ensayo junto a su bailarín, Diego, cuando este último pisó su pelo durante un paso, sacando por completo un mechón de cabello de considerable tamaño.

¿Qué le pasó a Daniela Castro en Fiebre de Baile?

"¿Cómo están? Yo un desastre, hecha miéchica", señaló Castro a través de sus historias de Instagram y luego agregó: "Hoy pasó algo heavy en el ensayo, consideren que ya tengo el cuerpo hecho bolsa (...) soy como el yuyín del baile".

En el extracto, se ve a Daniela en proceso de hacer un paso cuando se agacha y grita: !Ah, mi pelo, me lo pisaste!".

Diego quedó completamente impactado y abrazó a Daniela de inmediato, tocando su cabeza para aliviar el dolor, mientras que su coach, Rocío Leyton mostró el gran mechón de pelo frente a cámara y mencionó: "Guapirulis, esto fue doloroso".

"¡Me sacaste como 10 años de pelo", gritó finalmente Daniela, quien después mostró otro extracto de su ensayo y concluyó: "Ya, pero no me digan ahora que me tome el pelo, si obvio lo hice".

Revisa las publicaciones de Instagram: