 Video captó los GRITOS: Daniela Castro sufrió feroz accidente en ensayo de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
“Otra vez con los perros sueltos”: Vecinos encararon a dueño tras ataques de dogos argentinos a mascotas en Hualpén Encuesta Cadem: Jeannette Jara aumenta ventaja sobre José Antonio Kast en primera vuelta Fue condenado en Temuco un hombre que violó por años a su propia hija y la dejó embarazada “No pueden salir”: Imputado por crimen de Francisco Albornoz buscará revertir prisión preventiva Reñida carrera presidencial: Kast y Jara empatan en primer lugar según encuesta Criteria
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/10/2025 10:03

Video captó los GRITOS: Daniela Castro sufrió feroz accidente en ensayo de Fiebre de Baile

La participante se encontraba con su bailarín Diego, cuando sufrió un accidente que dejó a todos impactados durante el ensayo. Su coach, Rocío Leyton, mostró la prueba frente a las cámaras.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Castro impactó a sus seguidores este sábado tras mostrar el feroz accidente que sufrió durante sus ensayos para Fiebre de Baile.

La participante se encontraba en pleno ensayo junto a su bailarín, Diego, cuando este último pisó su pelo durante un paso, sacando por completo un mechón de cabello de considerable tamaño.

¿Qué le pasó a Daniela Castro en Fiebre de Baile?

"¿Cómo están? Yo un desastre, hecha miéchica", señaló Castro a través de sus historias de Instagram y luego agregó: "Hoy pasó algo heavy en el ensayo, consideren que ya tengo el cuerpo hecho bolsa (...) soy como el yuyín del baile".

En el extracto, se ve a Daniela en proceso de hacer un paso cuando se agacha y grita: !Ah, mi pelo, me lo pisaste!".

Diego quedó completamente impactado y abrazó a Daniela de inmediato, tocando su cabeza para aliviar el dolor, mientras que su coach, Rocío Leyton mostró el gran mechón de pelo frente a cámara y mencionó: "Guapirulis, esto fue doloroso".

"¡Me sacaste como 10 años de pelo", gritó finalmente Daniela, quien después mostró otro extracto de su ensayo y concluyó: "Ya, pero no me digan ahora que me tome el pelo, si obvio lo hice".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

CNTV informa orden de aparición en la franja electoral: Conoce cuándo comenzará

Lo último

Lo más visto

“Pregúntenme de Pinochet”: Mamá de Fran Virgilio respondió tras feroz ninguneo a Mane Swett

Cecilia Virgilio, mamá de Fran Virgilio, causó polémica por una serie de mensajes que publicó en la cuenta de Instagram de Mane Swett del 2023

12/10/2025

Encuentran en Chile a niña de 13 años desaparecida en Perú: Sería víctima de explotación sexual

La niña, de 13 años y de origen peruano, había sido reportada como desaparecida desde fines de septiembre.

12/10/2025

¿Reconciliación? Las FOTOS que probarían supuesta cita entre Karol Lucero y Fran Virgilio

Ambos publicaron una foto en un local de pizzas y tomando vino, lo que levantó las sospechas de sus seguidores.

12/10/2025

Rai Cerda rompe el silencio por su vínculo con Cony Capelli: “No deberíamos haber...”

El exGran Hermano Chile habló sobre su actual vínculo con Cony Capelli y reveló sus expectativas respecto a cómo evolucionará su relación dentro del estelar de Chilevisión.

12/10/2025