“No junta ni tres palabras”: Daniela Castro en picada contra cantante con el que tuvo una relación - Chilevisión

La influencer arremetió contra el cantante urbano Uriel Romero, más conocido como El Futuro fuera de Órbita, por su incursión en plataformas para adultos.

Daniela Castro descueró al cantante urbano Uriel Romero, más conocido como El Futuro Fuera de Órbita, con quien tuvo un romance tras conocerse en un reality show.

Durante el podcast Juzgamos y Nos Funamos, conducido por el tiktoker Danilo21, la ganadora de Masterchef Chile fue consultada sobre las razones de su quiebre con Romero.

"La gente tiene que pensar bien a quién le cree. ¿Le vamos a creer a un cantante se supone y que está en Arsmate? O sea, analicemos las cosas, veamos a quién le vamos a creer", apuntó.

El descargo de Daniela Castro contra Uriel Romero

En ese sentido, Castro arremetió contra Uriel en duros términos: "¿Eres cantante o actor porno? No tengo ningún problema con los dos, pero no te definas como cantante si va a andar mostrando el...".

La influencer aseguró que el artista incursiona en este tipo de plataformas "para mantener un estilo de vida, porque no lo llaman para cantar (...) ¿Has visto alguna vez a los cantantes nacionales chilenos que estén en Arsmate y les esté yendo bien? No, porque están dedicados a la música".

"¿Tú dices que su música es mala?", le preguntó el tiktoker, a lo que Daniela respondió: "Sí... O sea, no sé si mala, hay para todo tipo. Pero yo creo que a él le falta perseverancia".

"Yo escuché muchas canciones que él tenía y no las lanzaba, es como medio flojito encuentro. Yo traté de chicotearle los caracoles", añadió.

La cocinera calificó al cantante como "celópata" y recordó varios episodios que terminaron por agotar la relación. "No me puedo proyectar con alguien que no junta ni tres palabras, era obvio, yo sabía que eso no tenía futuro", apuntó.