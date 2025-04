Daniela Castro revolucionó las redes al presentar a su pololo: “Un súper hombre a mi lado” - Chilevisión

La influencer y chef zanjó cualquier tipo de especulación sobre su situación amorosa con una video junto a su nueva pareja.

Han pasado varias semanas desde que Daniela Castro confirmó que se encuentra en una nueva relación sentimental, tras su bullado quiebre con Uriel Romero.

Ahora, la influencer y chef no solo zanjó cualquier tipo de especulación sobre sus vínculos amorosos, sino que revolucionó las redes con una video de su pareja.

Daniela Castro revolucionó a las redes sociales con registro de su nueva pareja

A través de su Instagram, Daniela Castro subió varios registros de nada más y nada menos que la celebración de su cumpleaños.

Rápidamente, los usuarios notaron que el hombre que sostuvo la torta durante la tradicional entonación del "cumpleaños feliz" era la pareja de la influencer.

"Un súper cumpleaños. Un súper hombre a mi lado", escribió, despejando cualquier tipo de rumor sobre su situación amorosa actual.

Una de las cosas que más ha despertado la curiosidad entre sus seguidores es que Castro no lo ha presentado formalmente en sus redes.

De todas maneras, eso no resulta extraño. En marzo, la ex chica reality afirmó que lo que buscaba era no exponerlo, manteniéndolo en reserva y no entregando detalles sobre él.

Mira aquí uno de los registros de Daniela Castro y su pololo: