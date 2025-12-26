Hasta 36° de calor: Emiten alerta por altas temperaturas en la zona central del país - Chilevisión

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, en los próximos días se registrará la primera gran ola de calor del verano con temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido un aviso meteorológico por altas temperaturas que afectarán a la zona central del país.

Este fenómeno afectará principalmente a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, donde se esperan termómetros que podrían superar los 30 °C y acercarse a los 36 °C en algunos sectores del valle y precordillera.

Alerta de altas temperaturas en la zona central de Chile

A continuación, revisa el pronóstico para la próxima semana en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, donde se concentrarán las temperaturas más altas.

Valparaíso

Lunes 29 de diciembre: 23-25° (Litoral), 31-33° (Cordillera Costa) y 33-35° (Precordillera)

Martes 30 de diciembre: 23-25° (Litoral), 32-34° (Cordillera Costa) y 34-36° (Precordillera)

Miércoles 1 de enero: 31-33° (Cordillera Costa) y 34-36° (Precordillera)

Metropolitana

Lunes 29 de diciembre: 31-33° (Cordillera Costa), 32-34° (Valle) y 31-33° (Precordillera)

Martes 30 de diciembre: 31-33° (Cordillera Costa), 32-34° (Valle) y 32-34° (Precordillera)

Miércoles 1 de enero: 31-33° (Cordillera Costa), 32-34° (Valle) y 32-34° (Precordillera)

