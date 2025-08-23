 “Me va a encontrar”: La directa advertencia de Daniela Castro a Daniela Aránguiz - Chilevisión
23/08/2025 11:50

“Me va a encontrar”: La directa advertencia de Daniela Castro a Daniela Aránguiz

A lo largo del tiempo, Castro y Aránguiz han protagonizado una serie de polémicas; sin embargo, a la chef se le preguntó qué pasaría si ambas llegaran a encontrarse en un programa de farándula.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes Daniela Castro se fue con todo en contra de Daniela Aránguiz y le lanzó una dura advertencia tras la serie de polémicas en las que ambas han sido protagonistas.

La chef había estado reemplazando de manera momentánea a Daniella Campos tras su salida de Zona de Estrellas, antes de que Paula Escobar volviera al espacio televisivo.

¿Qué dijo Daniela Castro?

En ese contexto, se le preguntó a Castro lo que pasaría si se llegara a encontrar con Daniela Aránguiz en un programa de farándula, dado que durante su labor como panelista abordó las polémicas que ambas habían tenido a lo largo del tiempo.

Al respecto, Daniela contestó a Página 7"Que yo no sé qué cara me pondrá ella, porque ella fue la que empezó a decir cosas de mí, como random y ¿sabes qué? Estoy aprendiendo a hacer lo mismo con toda la gente que me quiera decir cosas".

En esa misma línea, agregó: "A mí, objetivamente, no me interesa la Dani, no le deseo mal, que le vaya bien, pero si me va a seguir buscando, en algún momento quizás me va a encontrar".

"Por eso que dijo, como de la grasa del pelo, que también lo encuentro hasta vulgar, es alguien a quien yo hoy día no saludaría, no me interesa", concluyó Castro.

