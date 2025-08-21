 “Fui la más gorreada de Chile”: Daniela Aránguiz le entrega particular consejo a Fran Virgilio y a su madre - Chilevisión
21/08/2025 20:30

“Fui la más gorreada de Chile”: Daniela Aránguiz le entrega particular consejo a Fran Virgilio y a su madre

A través del programa Sígueme de TV+, donde es panelista, la expareja de Jorge "Mago" Valdivia, se refirió al hecho de ser víctima de una infidelidad. 

Daniela Aránguiz le dio un particular consejo a Fran Virgilio luego de la mediática infidelidad de su esposo Karol Lucero. 

A través del programa Sígueme de TV+, donde es panelista, la expareja de Jorge "Mago" Valdivia, se refirió al hecho de ser víctima de una infidelidad. 

"Yo sé lo que es vivir en ese tormento de que me fueran infiel, si yo fui la más gorreada de Chile por muchos años", señaló la exMekano. 

Aránguiz también tuvo palabras para madre de Fran Virgilio

Luego de que María Cecilia Virgilio, madre de la joven, se expresara en una entrevista sobre el conflicto y entregara algunos detalles, Aránguiz afirmó.

"No estoy de acuerdo que las mamás se metan en las cosas de las hijas y menos en una entrevista a las Últimas Noticias", agregó. 

"Eso no se hace señora, con todo el respeto que usted merece. Me imagino a esta señora diciendo 'pero, si todos los hombres son infieles, perdónalos', que es la típica cosa que a mí me lo dijo mi abuelita", cerró. 

